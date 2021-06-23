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Доба в ООС: шість порушень режиму "тиші" і провокація з безпілотником
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23 червня 2021, 18:22 13

Доба в ООС: шість порушень режиму "тиші" і провокація з безпілотником

23 червня 2021, 18:22 13
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Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 23 червня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Зокрема, у штабі зазначають, що поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Південного російські найманці обстріляли позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.

У районі населеного пункту Мар’їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

У штабі додають, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії СММ ОБСЄ.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 11 гектарів території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби на Донбасі в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші".

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