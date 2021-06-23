Сутки в ООС: шесть нарушений режима "тишины" и провокация с беспилотником

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Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

В частности, в штабе отмечают, что вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Южного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался совершить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена, - говорится в сообщении.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

В штабе добавляют, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии СММ ОБСЕ.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 11 гектаров территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины".