Сутки в ООС: шесть нарушений режима "тишины" и провокация с беспилотником
В течение суток, 23 июня, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.
В частности, в штабе отмечают, что вблизи Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
У Южного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.
В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Красногоровки враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался совершить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокация была прекращена, - говорится в сообщении.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет.
На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.
В штабе добавляют, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии СММ ОБСЕ.
Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 11 гектаров территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины".