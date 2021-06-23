Доба на Донбасі: в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші"

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Золотого-4 та неподалік Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля Красногорівки та Лебединського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

З мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл поблизу Водяного, що на Приазов’ї та Світлодарська.

Окрім того, у районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М". БПЛА противника були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 23 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Новоселівки та Південного окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го та 120 калібру, а неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення ООС було зафіксовано п’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.