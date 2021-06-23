В Киевской области ввели ограничение для грузовиков из-за жары

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На Киевщине ввели ряд ограничений для водителей большегрузных транспортных средств в связи с температурным режимом

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.

Если температура воздуха днем ​​достигает выше 28°С, движение грузового транспорта, вес которого составляет более 24 тонн и нагрузка на ось более 7 тонн, будет временно ограничено на дорогах области. Продлится ограничение в светлое время суток с 12:30 по 20:30", - говорится в сообщении.

Такое ограничение вводится для сохранения асфальтового покрытия, которое в условиях жаркой погоды разрушается под тяжестью большегрузного автотранспорта.

В полиции отметили, что температурный режим не распространяется на грузовые средства, которые осуществляют перевозки:

опасных грузов;

скоропортящихся грузов;

животных и птицы;

перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за жары запретили въезд грузовиков.