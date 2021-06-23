Вибух у Білогородці: підозрюваному загрожує пожиттєве, він дає свідчення

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Чоловік, якого підозрюють у вбивстві та підпалі будинку у Білогородці Київської області, почав співпрацювати зі слідством

Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

Щодо жорстокого вбивства у Білогородці, то підозрювана особа затримана, вона почала співпрацю зі слідством, її очікує підозра за частиною 2 статтею 115 ККУ – це вбивство з особливо обтяжуючими мотивами, і у подальшому буде кримінальна справа, суд і рішення суду” — сказав Геращенко.

Він додав, що якщо суд визнає винним підозрюваного, то йому можуть дати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 21 червня, в селі Білогородка Київської області в п'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. Одна людина загинула, двоє людей, зокрема дитина 2008 року народження, потрапили до лікарень.

Згодом стало відомо, що вибух влаштував мешканець будинку, який намагався приховати жорстоке вбивство.