У Києві через спеку заборонили в'їзд вантажівок
У зв'язку із високою температурою повітря у Києві з 14:00 20 червня запроваджують обмеження на в'їзд великовагового транспорту
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.
Через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативний контроль за дотриманням водіями обмеження здійснює Патрульна поліція на всіх під’їздах до Києва.
Нагадаємо, на окупований Донбас за тиждень прослідували 14 вантажівок гуманітарної допомоги.
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