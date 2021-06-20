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20 червня 2021, 13:29 91

У Києві через спеку заборонили в'їзд вантажівок

20 червня 2021, 13:29 91
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Фото: із відкритих джерел
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У зв'язку із високою температурою повітря у Києві з 14:00 20 червня запроваджують обмеження на в'їзд великовагового транспорту

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативний контроль за дотриманням водіями обмеження здійснює Патрульна поліція на всіх під’їздах до Києва.

Нагадаємо, на окупований Донбас за тиждень прослідували 14 вантажівок гуманітарної допомоги.

Київ заборона в'їзду авто заборона Спека

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