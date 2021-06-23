Викрито нову корупційну оборудку в Укрзалізниці: збитки бюджету до 1 млн грн щомісяця

Служба безпеки України викрила корупційний механізм в "Укрзалізниці", який діяв майже півроку і був організований керівником виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю"

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Одна з філій товариства, що займається видобутком і продажем щебеню, продавала його тільки "потрібним" клієнтам. Щомісяця "прибутки" ділків становили в середньому мільйон гривень. Схема діяла майже півроку, - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що організував схему керівник підрозділу філії "Центр управління промисловістю" "Укрзалізниці".

Чиновник вимагав хабара від бізнесменів із будівельної галузі. За неправомірну вигоду він "гарантував", що щебінь продаватимуть саме їм. Усе це в обхід прозорих процедур. Причому торгівля відбувалася оптовими партіями. Для передання грошей організатор махінації залучив посередника, - додали в відомстві.

Правоохоронці затримали посередника в Києві під час передання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 87 тис. 500 грн.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження вирішують питання щодо повідомлення про підозру організатору махінації.

Як повідомлялося вчора, на "Укрзалізниці" викрили масштабну схему: 200 млн віддали за неякісні матеріали. СБУ викрила схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів, які не відповідають вимогам безпеки.