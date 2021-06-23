Разоблачена новая коррупционная сделка в Укрзализныце: убытки бюджета до 1 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм в "Укрзализныце", который действовал почти полгода и был организован руководителем производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Один из филиалов общества, которое занимается добычей и продажей щебня, продавал его только "нужным" клиентам. Ежемесячно "прибыли" дельцов составляли в среднем миллион гривен. Схема действовала почти полгода, - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что организовал схему руководитель подразделения филиала "Центр управления промышленностью" "Укрзализныци".

Чиновник требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли. За неправомерную выгоду он "гарантировал", что щебень будут продавать именно им. Все это в обход прозрачных процедур. Причем торговля происходила оптовыми партиями. Для передачи денег организатор махинации привлек посредника, - добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время передачи очередной части неправомерной выгоды в размере 87 тыс. 500 грн.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства решают вопрос относительно сообщения о подозрении организатору махинации.

Как сообщалось вчера, на "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы. СБУ разоблачила схему поставки несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця". Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов, которые не соответствуют требованиям безопасности.