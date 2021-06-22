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На Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків
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22 червня 2021, 11:11 292

На Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків

22 червня 2021, 11:11 292
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Фото: СБУ
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На підпільних підприємствах Харківщини правоохоронці виявили понад 50 тонн фальсифікату та отруйних речовин сільгоспхімії. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 5 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Організували нелегальний бізнес керівники кількох комерційних фірм. Вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Усе це - під виглядом торгових марок відомих брендів", - йдеться у повідомленні.

Для виробництва ділки використовували високонебезпечні отруйні речовини. Фальсифіковані агрохімікати вони продавали фермерам по всій території України.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та області 14 обшуків за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату.

За висновками експертів, потрапляння такої партії неякісної продукції до аграріїв могло завдати суттєвої шкоди сільському господарству. Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялось, що у Харкові СБУ викрила підпільне промислове виготовлення бойових пістолетів для криміналітету. Керував "бізнесом" директор одного з місцевих підприємств з виробництва зброї.

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