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22 червня 2021, 11:27 884

Київські податківці допустили несплату до бюджету 2,5 млрд грн - ДБР

22 червня 2021, 11:27 884
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Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань затримали чиновників Державної податкової служби міста Києва, які “допомагали” підприємцям ухилятися від сплати податків на близько 2,5 млрд гривень

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники змовилися з представниками кількох приватних фірм, які займаються продажем підакцизної продукції.

Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не "помічали” грубих порушень податкового законодавства”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначили, що корупційна схема схема діяла з середини минулого року. Правоохоронці провели обшуки в будівлі податкової служби міста Києва. Проти чиновників відкрили кримінальну справу.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР прийшло з обшуками в Міністерство юстиції.

обшуки ДБР Київ бюджет корупція податкова служба

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