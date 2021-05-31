13:25  31 травня
Кабінет міністрів призначив нового директора порту "Южний"
12:59  31 травня
У МОЗ обіцяють "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян
08:09  31 травня
На Донбасі стріляли із заборонених озброєнь: зафіксовано чотири порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
31 травня 2021, 15:16 3329

"Укрзалізниця” розкрила розмір зарплати керівництва компанії та членів Наглядової Ради

31 травня 2021, 15:16 3329
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стала відома зарплата керівництва та членів Наглядової Ради “Укрзалізниці”

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на фінансовий звіт державної "Укрзалізниці" за 2020 рік.

За цими даними, середня заробітна плата одного члена правління "Укрзалізниці” у 2020 році сягала 20,8 млн грн на рік, а одного члена Наглядової Ради – 4 млн грн, що вдвічі менше, ніж 2019 року.

Провідним управлінським персоналом вважається правління АТ "Укрзалізниця” у складі 6 осіб та Наглядова Рада у складі 5 осіб станом на 31 грудня.

У 2020 та 2019 роках винагороди правлінню АТ "Укрзалізниця” складалися в основному із заробітної плати, відповідних нарахувань та премій та становили 53 018 000 грн та 71 417 000 грн відповідно. У 2020 році винагороди членам наглядової ради становили 20 676 000 грн (2019 рік: 43 425 000 грн), - зазначено у звіті "Укрзалізниці”.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему на 4,5 млн в одному із підрозділів "Укрзалізниці". У поліції повідомили про підозру керівникам фіктивних компаній, на рахунок яких в одному із підрозділів "Укрзалізниці" перерахували 4,5 мільйони гривень.

Також ТСК Ради вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним". Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані.

Укрзализныця Наглядова рада керівник зарплати финансы звіт

Стало відомо, у яких сферах українці отримують найвищі зарплати
31 травня 2021, 12:45
У Миколаєві затримали посадовців "Укрзалізниці", які налагодили схему збуту пального
28 травня 2021, 14:21
"Укрзалізниця” запускає експрес, який з'єднає три туристичні області
24 травня 2021, 13:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram