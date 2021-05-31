"Укрзалізниця” розкрила розмір зарплати керівництва компанії та членів Наглядової Ради

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на фінансовий звіт державної "Укрзалізниці" за 2020 рік.

За цими даними, середня заробітна плата одного члена правління "Укрзалізниці” у 2020 році сягала 20,8 млн грн на рік, а одного члена Наглядової Ради – 4 млн грн, що вдвічі менше, ніж 2019 року.

Провідним управлінським персоналом вважається правління АТ "Укрзалізниця” у складі 6 осіб та Наглядова Рада у складі 5 осіб станом на 31 грудня.

У 2020 та 2019 роках винагороди правлінню АТ "Укрзалізниця” складалися в основному із заробітної плати, відповідних нарахувань та премій та становили 53 018 000 грн та 71 417 000 грн відповідно. У 2020 році винагороди членам наглядової ради становили 20 676 000 грн (2019 рік: 43 425 000 грн), - зазначено у звіті "Укрзалізниці”.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему на 4,5 млн в одному із підрозділів "Укрзалізниці". У поліції повідомили про підозру керівникам фіктивних компаній, на рахунок яких в одному із підрозділів "Укрзалізниці" перерахували 4,5 мільйони гривень.

Також ТСК Ради вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним". Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані.