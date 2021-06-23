На Дніпропетровщині СБУ блокувала масштабну контрабанду наркотиків

Фото: СБУ

У Дніпропетровській області Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке здійснювало контрабанду наркотиків до країн ЄС. Щомісячний дохід "ділків" сягав понад 100 тис. грн.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За попередньою версією слідства, контрабанду організував мешканець Дніпропетровщини. Наркотичні засоби та психотропні речовини він отримував з інших регіонів України через пошту. Потім зловмисник шукав клієнтів через мережу Інтернет. Він ділив гуртові партії наркотиків і психотропів на маленькі порції та відправляв їх поштою.

До асортименту контрабандистів входили метадон, PVP (один з різновидів синтетичних психостимуляторів), амфетамін та інші заборонені речовини.

У межах кримінального провадження слідчі повідомили організатору контрабандного каналу про підозру. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці ліквідували канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу, вилучено наркотики на 10 млн євро, затримано 7 учасників групи.