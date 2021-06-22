На Одещині на пляжі стався зсув грунту, ймовірно під обвалом є люди

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На чорноморському курорті в селі Лебедівка в Одеській області на пляжі стався зсув грунту. Рятувальники розбирають завали, оскільки під ними можуть перебувати люди

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області, передає RegioNews.

22 червня о 14:34 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що на березі моря біля села Лебедівка стався зсув ґрунту, поруч з базою відпочинку "Жемчужина". За попередньою інформацією, під ґрунтом можливо знаходяться люди, - йдеться в повідомленні.

Рятувальники додають, що вони встановили, що стався обвал ґрунту висотою 15 м на площі близько 150 кв.м. До пошукових робіт залучені рятувальники, військовослужбовці та місцеві мешканці.

На місці події виявлені речі відпочиваючих. Інформація про можливих постраждалих перевіряється. Пошукові роботи проводяться методом розчищення місця зсуву. Станом на 19 годину розчищено 50 кв. м. Всього до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки та 50 чоловік, - повідомляють рятувальники.

Як повідомлялося, сьогодні в Тернополі через зсув грунту під час земляних робіт загинув працівник.