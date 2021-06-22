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22 июня 2021, 20:46 9

В Одесской области на пляже произошел оползень, вероятно под обвалом есть люди

22 июня 2021, 20:46 9
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Фото ГСЧС
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На черноморском курорте в селе Лебедивка в Одесской области на пляже произошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области, передает RegioNews.

22 июня в 14:34 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции, что на берегу моря возле села Лебедивка произошел оползень, рядом с базой отдыха "Жемчужина". По предварительной информации, под грунтом возможно находятся люди, - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что они установили, что произошел обвал грунта высотой 15 м на площади около 150 кв. м. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители.

На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется. Поисковые работы проводятся методом расчистки места оползня. По состоянию на 19 часов расчищено 50 кв. м. Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 50 человек, - сообщают спасатели.

Как сообщалось, сегодня в Тернополе из-за оползня во время земляных работ погиб работник.

несчастный случай Одесская область оползень пляж ГСЧС спасатели

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