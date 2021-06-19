В Ужгороді вночі горів ромський табір
В Ужгороді у ніч на 19 червня горіли декілька будинків у ромському таборі
Про це у Telegram повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола, пише RegioNews.
Зазначається, що пожежа сталася унаслідок підпалу хати одним ромом. Вогонь знищив сім невеликих будинків.
Нагадаємо, нещодавно мер Рівного пригрозив "упакувати ромів в автобус" і вивезти на Закарпаття. Згодом він вибачився за свою заяву.
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