Взрыв в Белогородке: на месте пожара найден труп, мужчину убили ножом

Фото ГСЧС

На месте пожара после взрыва в многоэтажке под Киевом нашли труп мужчины, погибшему вырезали сердце и часть легких и перерезали горло

Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в видеообращении, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Мужчина, которого нашли в одной из квартир в пятиэтажном доме в селе Белогородка, что неподалеку от Киева, где произошел взрыв на третьем этаже и пожар, умер из-за нанесения ему тяжких телесных повреждений. У него перерезано горло, есть три удара в грудь ножом и вырезанное сердце. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве.

Установлено, что есть труп мужчины. По результатам обследования судебно-медицинскими экспертами установлено, что он умер не от последствий пожара, а от нанесения ему тяжких телесных повреждений, а именно у него перерезано горло, три удара в грудь ножом и есть вырезанное сердце и часть легких, - рассказал Небытов.

По его словам, правоохранители установили лицо, которое в настоящее время обоснованно подозревается в совершении этого убийства.

Более того, мы установили, что 21 июня он прибыл в указанное здание с целью создания пожара для сокрытия следов совершения убийства. Задержан мужчина, моряк, 1978 года рождения, проживающий неподалеку. Семья с ним не проживает, они живут сейчас в Севастополе, - отметил Небытов.

Он добавил, что задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас следователи-оперативники с процессуальными руководителями работают над сбором доказательной базы для объявления ему подозрения по двум статьям УКУ, а именно за умышленное убийство и уничтожение имущества общим опасным способом, - сказал глава Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как сообщалось, вчера на Киевщине загорелась пятиэтажка, есть пострадавшие. 21 июня в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал пожар.

Сегодня ГСЧС назвала возможные причины взрыва в жилом доме в Белогородке.