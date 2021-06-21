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21 червня 2021, 17:46 217

На Івано-Франківщині хуліган влаштував стрілянину в ресторані

21 червня 2021, 17:46 217
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Фото: Нацполіція України
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Поліцейські Івано-Франківщини затримали хулігана, який вчинив стрілянину в розважальному закладі та поранив людину.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

20 червня близько 23:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Клубівці Тисменицької територіальної громади в одному із кафе невідомий вчинив стрілянину.

З`ясувалося, що 36-річний місцевий мешканець, будучи добряче напідпитку, прийшов в кафе і раптово почав сперечатися з компанією чоловіків. Суперечку вони продовжили на вулиці, але сварка швидко закінчилася і всі розійшлися.

Проте зловмисника це не влаштувало. Він пішов додому, взяв пневматичну рушницю та повернувся в кафе і поранив відвідувача. Потерпілого 26-річного місцевого мешканця госпіталізували до лікарні. Стрілка затримали інші відвідувачі кафе.

Предмет, схожий на пневматичну рушницю поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Наразі вирішується питання про повідомлення хулігану про підозру, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі біля будівлі мерії п'яний чоловік під час сварки з дружиною влаштував стрілянину.

стрілянина Івано-Франківська область хуліганство поліція поранення

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