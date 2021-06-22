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22 червня 2021, 14:12 254

Сталі відомі подробиці нічної бійки зі стріляниною у Миколаєві

22 червня 2021, 14:12 254
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Фото: novosti-n.org
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У поліції розповіли про підозрюваних та потерпілих у результаті масової бійки зі стріляниною у центрі Миколаєва. Наразі правоохоронці підозрюють чотирьох людей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Так, внаслідок конфлікту, який стався біля бару по вулиці Соборна між двома групами людей, поранення у груди отримали двоє чоловіків.

Постраждалі були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги, один з них на ранок самовільно залишив медичний заклад", - зазначили правоохоронці.

Поліцейські встановили місцеперебування усіх учасників стрілянини - ними виявились троє жителів Миколаївського району віком від 32-х до 35-ти років та житель Вінницької області.

Наразі з ними проводяться слідчі дії. У лікарні залишається 32-річний вінничанин", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначають, що постріли були здійснені зі зброї травматичної дії. Фігуранти справи від надання показів відмовляються, а також не бажають розгляду кримінального провадження. Затриманим загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей.

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