На Київщині зайнялася п`ятиповерхівка, є потерпілі

Фото: ДСНС України

21 червня о 13:20 у с. Білогородка Бучанського району у п’ятиповерховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух, який спричинив пожежу.

Про це повідомили в ДСНС України, пише RegioNews.

Внаслідок пожежі двох людей шпиталізовано госпіталізовано, з них 13-річна дитина та ще шестеро осіб постраждали, але після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань опорних конструкцій немає, в квартирі вибило вікна.

Нині на місці працюють 53 рятувальники та 12 одиниць техніки.

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