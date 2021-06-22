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22 червня 2021, 10:41 145

В Україні вже зробили два мільйони щеплень від COVID-19

22 червня 2021, 10:41 145
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні упродовж минулої доби щеплення від COVID-19 отримали 8 966 осіб. Вакцинація проводилась 87 мобільними бригадами з імунізації, 213 пунктами щеплення та 20 центрами вакцинації населення

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії проведено усього 2 095 458 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, з них отримали 1 дозу - 1 732 611 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 362 847 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном)", - йдеться у повідомленні.

Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 721 320 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів.

коронавірус МОЗ медики вакцинація щеплення

 
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