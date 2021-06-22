Минздрав объявил старт вакцинации коллективов украинских компаний

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения заявило о начале вакцинации персонала компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих получить прививки

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Вакцинацию будут осуществлять препаратом компании Pfizer, за прошедшие сутки было зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов, всего на 216 893 человека.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников компании можно по телефону контакт-центра Минздрава.

Для этого коллективы должны назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации. Это лицо составляет поименные списки желающих получить прививку.

Когда дойдет очередь до коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения вакцинации.

Напомним, ранее стало известно, что на вакцинацию от коронавируса в Украине выделят 3 миллиарда.