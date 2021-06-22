Нічна "бійка" в центрі Миколаєва закінчилася стріляниною: постраждали дві людини

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У центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Близько 00:40 на 102 надійшло повідомлення про те, що біля бару по вул. Соборна внаслідок конфлікту зі стріляниною між двома групами громадян поранення отримали двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих з місця конфлікту доставили в лікарню для надання медичної допомоги.

Як зазначає місцеве видання "Новини-Н", один з учасників інциденту відкрив вогонь з травматичного пістолета. Поранення отримали двоє: один в область серця, другий - в живіт.

На місці події були присутні близько двох десятків поліцейських. За даними видання, вже виявлені речові докази, в тому числі й кілька гільз від травматичного пістолета. Затримано одного з підозрюваних, проте він своє ставлення до конфлікту заперечує.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Івано-Франківщини затримали хулігана, який відкрив стрілянину в розважальному закладі та поранив людину.