Київ накрила "Астраханська” піщана буря, її видно навіть з космосу
Київ, а також Київську область накрила піщана буря, яка характеризується поганою видимістю і наявністю пилу та піску в повітрі
Фотографії цього явища кияни почали публікувати в соцмережах, передає RegioNews.
За інформацією метеоролога Валерій Латуха, Київ накрив так званий "Астраханський суховій”, який видно з космосу.
Сьогодні з космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку принесло з Астраханських напівпустельних степів. Зачепило також і Київ. Явище має назву - "Астраханський Суховій", - пояснив він.
Мешканці столиці скаржаться, що в повітрі літає пісок, видимість знижена і в деяких районах міста важко дихати.
Про пил у повітрі повідомляють на Позняках, у Дніпровському районі та на Оболоні.
Через "смог" із лівого берега столиці уже не видно правого. Дехто пише, що пісок потрапляє в очі й на зуби.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на півночі Одеської області пронеслася пилова буря.