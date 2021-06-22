Київ накрила "Астраханська” піщана буря, її видно навіть з космосу

Фото: РБК-Україна

Київ, а також Київську область накрила піщана буря, яка характеризується поганою видимістю і наявністю пилу та піску в повітрі

Фотографії цього явища кияни почали публікувати в соцмережах, передає RegioNews.

За інформацією метеоролога Валерій Латуха, Київ накрив так званий "Астраханський суховій”, який видно з космосу.

Сьогодні з космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку принесло з Астраханських напівпустельних степів. Зачепило також і Київ. Явище має назву - "Астраханський Суховій", - пояснив він.

Мешканці столиці скаржаться, що в повітрі літає пісок, видимість знижена і в деяких районах міста важко дихати.

Про пил у повітрі повідомляють на Позняках, у Дніпровському районі та на Оболоні.

Через "смог" із лівого берега столиці уже не видно правого. Дехто пише, що пісок потрапляє в очі й на зуби.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на півночі Одеської області пронеслася пилова буря.