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22 червня 2021, 15:11 1798

Київ накрила "Астраханська” піщана буря, її видно навіть з космосу

22 червня 2021, 15:11 1798
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Фото: РБК-Україна
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Київ, а також Київську область накрила піщана буря, яка характеризується поганою видимістю і наявністю пилу та піску в повітрі

Фотографії цього явища кияни почали публікувати в соцмережах, передає RegioNews.

За інформацією метеоролога Валерій Латуха, Київ накрив так званий "Астраханський суховій”, який видно з космосу.

Сьогодні з космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку принесло з Астраханських напівпустельних степів. Зачепило також і Київ. Явище має назву - "Астраханський Суховій", - пояснив він.

Мешканці столиці скаржаться, що в повітрі літає пісок, видимість знижена і в деяких районах міста важко дихати.

Про пил у повітрі повідомляють на Позняках, у Дніпровському районі та на Оболоні.

Через "смог" із лівого берега столиці уже не видно правого. Дехто пише, що пісок потрапляє в очі й на зуби.

Київ накрила піщана буря: її видно з космосу (фото)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на півночі Одеської області пронеслася пилова буря.

погода Київ Київська область Піски буря

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