На півночі Одеської області пронеслася пилова буря
Причиною пилових бур називають тривалу відсутность дощів у регіоні
Причиною пилових бур називають тривалу відсутность дощів у регіоні
У неділю, 26 квітня, на півночі Одеської області жителі спостерігали пилову бурю. Фото і відео бурі розмістив у Facebook Олександр Попеску, передає RegioNews.
Зокрема, буря була помічена в селі Ставрове в Окнянському районі. Сильний вітер піднімав верхній шар грунту, який через посухи перетворився на пил.
"Це не просто якесь нетипове і дивне природне явище. Це передвісник великої біди - повного спустошення землі й подальшої деградації землеробства. Так стається, коли у землі немає господаря, а лише безвідповідальні стяжателі", — пише Попеску.
Опубліковано Олександром Попеску Неділя, 26 квітня 2020 р.
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