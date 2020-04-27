На півночі Одеської області пронеслася пилова буря

Причиною пилових бур називають тривалу відсутность дощів у регіоні

Фото: Facebook

Причиною пилових бур називають тривалу відсутность дощів у регіоні

У неділю, 26 квітня, на півночі Одеської області жителі спостерігали пилову бурю. Фото і відео бурі розмістив у Facebook Олександр Попеску, передає RegioNews.

Зокрема, буря була помічена в селі Ставрове в Окнянському районі. Сильний вітер піднімав верхній шар грунту, який через посухи перетворився на пил.

"Це не просто якесь нетипове і дивне природне явище. Це передвісник великої біди - повного спустошення землі й подальшої деградації землеробства. Так стається, коли у землі немає господаря, а лише безвідповідальні стяжателі", — пише Попеску.