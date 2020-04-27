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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 квітня 2020, 11:23 3

На півночі Одеської області пронеслася пилова буря

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27 квітня 2020, 11:23 3
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Причиною пилових бур називають тривалу відсутность дощів у регіоні
Фото: Facebook
Причиною пилових бур називають тривалу відсутность дощів у регіоні

У неділю, 26 квітня, на півночі Одеської області жителі спостерігали пилову бурю. Фото і відео бурі розмістив у Facebook Олександр Попеску, передає RegioNews.

Зокрема, буря була помічена в селі Ставрове в Окнянському районі. Сильний вітер піднімав верхній шар грунту, який через посухи перетворився на пил.

"Це не просто якесь нетипове і дивне природне явище. Це передвісник великої біди - повного спустошення землі й подальшої деградації землеробства. Так стається, коли у землі немає господаря, а лише безвідповідальні стяжателі", — пише Попеску.

Опубліковано Олександром Попеску Неділя, 26 квітня 2020 р.


негода Одеса природа пилова буря
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