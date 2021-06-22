11:11  22 июня
На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
13:03  22 июня
В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19
08:11  22 июня
За сутки в ООС зафиксировали 14 обстрелов украинских войск, потерь нет
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 15:11 2119

Киев накрыла "Астраханская" песчаная буря, ее видно даже из космоса

22 июня 2021, 15:11 2119
Читайте також українською мовою
Фото: РБК-Украина
Читайте також
українською мовою

Киев, а также Киевскую область накрыла песчаная буря, которая характеризуется плохой видимостью и наличием пыли и песка в воздухе

Фотографии этого явления киевляне начали публиковать в соцсетях, передает RegioNews.

По информации метеоролога Валерий Латуха, Киев накрыл так называемый "Астраханский суховей", который виден из космоса.

Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую принесло с Астраханских полупустынных степей. Задело также и Киев. Явление называется - "Астраханский Суховей", - пояснил он.

Жители столицы жалуются, что в воздухе летает песок, видимость снижена и в некоторых районах города трудно дышать.

О пыли в воздухе сообщают на Позняках, в Днепровском районе и на Оболони.

Из-за "смога" с левого берега столицы уже не видно правого. Некоторые пишут, что песок попадает в глаза и на зубы.

Київ накрила піщана буря: її видно з космосу (фото)

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Одесской области пронеслась пыльная буря.

погода Киев Киевская область Пески буря

ГСЧС назвала возможные причины взрыва в жилом доме в Белогородке
22 июня 2021, 12:42
Киевские налоговики допустили неуплату в бюджет 2,5 млрд грн - ГБР
22 июня 2021, 11:27
Возле метро "Тараса Шевченко" в Киеве из-за прорыва трубы образовался гейзер
22 июня 2021, 10:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua