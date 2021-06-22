Киев накрыла "Астраханская" песчаная буря, ее видно даже из космоса

Фото: РБК-Украина

Киев, а также Киевскую область накрыла песчаная буря, которая характеризуется плохой видимостью и наличием пыли и песка в воздухе

Фотографии этого явления киевляне начали публиковать в соцсетях, передает RegioNews.

По информации метеоролога Валерий Латуха, Киев накрыл так называемый "Астраханский суховей", который виден из космоса.

Сегодня из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую принесло с Астраханских полупустынных степей. Задело также и Киев. Явление называется - "Астраханский Суховей", - пояснил он.

Жители столицы жалуются, что в воздухе летает песок, видимость снижена и в некоторых районах города трудно дышать.

О пыли в воздухе сообщают на Позняках, в Днепровском районе и на Оболони.

Из-за "смога" с левого берега столицы уже не видно правого. Некоторые пишут, что песок попадает в глаза и на зубы.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Одесской области пронеслась пыльная буря.