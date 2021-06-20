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20 июня 2021, 17:35 522

На Закарпатье задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол за убийство

20 июня 2021, 17:35 522
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Фото: Суспільне
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На границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря пограничного отряда Лесю Федорову, передает RegioNews.

С ее словам, на пункте пропуска "Солотвино" во время проверки документов 52-летнего гражданина Румынии сработала базы данных Интерпола.

Пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в г.. Киев. Выяснилось, что за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, мужчину ищут правоохранители Молдовы", - рассказала она.

Пограничники передали задержанного сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, на Полтавщине задержали россиянина, которого полгода разыскивал Интерпол.

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