На Закарпатье задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол за убийство
На границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря пограничного отряда Лесю Федорову, передает RegioNews.
С ее словам, на пункте пропуска "Солотвино" во время проверки документов 52-летнего гражданина Румынии сработала базы данных Интерпола.
Пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в г.. Киев. Выяснилось, что за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, мужчину ищут правоохранители Молдовы", - рассказала она.
Пограничники передали задержанного сотрудникам Национальной полиции.
Напомним, на Полтавщине задержали россиянина, которого полгода разыскивал Интерпол.
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