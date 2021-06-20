У таборі "Артек" в окупованому Криму виявили спалах COVID-19

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У дитячому таборі "Артек" в окупованому Росією Криму зафіксували спалах коронавірусу серед дітей

Про це повідомляє російське агентство "РБК", передає RegioNews.

Окупаційна влада заявляє про "одиничні випадки інфікування”. Наразі відомо, що зараження підтвердили у 6 дітей, їх перевели в інфекційну лікарню.

Для того, щоб процес не поширювався, хворі діти направлені в інфекційне відділення, а контактні - переведені в обсерватор. Всім надана відповідна допомога", - заявив так званий "заступник глави МОЗ Криму" Антон Лясковський.

Він стверджує, що хвороба у дітей протікає у легкій формі, і у жодного з них не діагностували пневмонію.

Табір продовжує працювати в звичайному режимі, Роспотребнадзор тримає ситуацію на контролі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через ботулізм.