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20 червня 2021, 10:17 56

В Україні менше 500 нових заражень COVID-19, померли 24 пацієнти

20 червня 2021, 10:17 56
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Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 479 нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 15 дітей та 6 медичних працівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 544 осіб, одужало 755 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях”, - йдеться в повідомленні.

Протестовано методом ПЛР – 13 865 осіб, методом ІФА – 2 958 осіб, експрес-тестами – 8 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 229 523 особи;
  • одужало – 2 151 463 осіб;
  • летальних випадків – 52 016.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ще 852 людини захворіли коронавірусом.

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