У Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через ботулізм
У Запоріжжі підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня вживали в’ялену рибу
Про це пише RegioNews з посиланням на Запорізький обласний центр МОЗ.
Зараз вони перебувають у важкому стані, без свідомості в реанімації.
Хворих чоловіка та жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в’яленого ляща, придбаного у торгівельній мережі міста.
Постраждалих одразу госпіталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.
"Обидва постраждалих перебувають у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" важкого ступеня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у травні на Чернігівщині зафіксували спалах ботулізму.
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