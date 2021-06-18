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18 червня 2021, 09:46 552

У Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через ботулізм

18 червня 2021, 09:46 552
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня вживали в’ялену рибу

Про це пише RegioNews з посиланням на Запорізький обласний центр МОЗ.

Зараз вони перебувають у важкому стані, без свідомості в реанімації.

Хворих чоловіка та жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в’яленого ляща, придбаного у торгівельній мережі міста.

Постраждалих одразу госпіталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.

"Обидва постраждалих перебувають у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" важкого ступеня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні на Чернігівщині зафіксували спалах ботулізму.

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