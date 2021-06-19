В Україні вже зробили понад два мільйони щеплень від коронавірусу

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В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили 2 056 499 щеплень проти коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що одну дозу отримали 1 700 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 355 790 осіб.

За минулу добу, 18 червня, було зроблено 67 101 щеплення. Першою дозою - 48 656 людей, повністю імунізовані -18 445 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні цього тижня відкриють понад 60 центрів COVID-вакцинації.