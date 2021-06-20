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20 июня 2021, 14:39 291

В лагере "Артек" в оккупированном Крыму обнаружили вспышку COVID-19

20 июня 2021, 14:39 291
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Фото: из открытых источников
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В детском лагере "Артек" в оккупированном Россией Крыму зафиксировали вспышку коронавируса среди детей

Об этом сообщает российское агентство "РБК", передает RegioNews.

Оккупационные власти заявляет о "единичных случаях инфицирования". Известно, что заражение подтвердили у 6 детей, их перевели в инфекционную больницу.

Для того, чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные - переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", - заявил так называемый "заместитель главы Минздрава Крыма" Антон Лясковский.

Он утверждает, что болезнь у детей протекает в легкой форме, и ни у одного из них не диагностировали пневмонию.

Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье двое людей попали в реанимацию из-за ботулизма.

коронавирус Крым COVID-19 вспышка Артек

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