В Україні минулої доби зробили 25 тисяч щеплень від COVID-19

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Упродовж минулої доби, 19 червня, в Україні отримали вакцину проти коронавірусу 25 603 громадян

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Зокрема, першою дозою щепили 21 616 громадян, другою - 3 987 осіб.

Упродовж доби працювали 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення та 46 центрів вакцинації.

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування Covid-вакцинації записались 715 211 бажаючих.

Від початку кампанії вакцинації в Україні імунізували 1 722 327 людей, з них отримали першу дозу 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози препарату 359 777 осіб. Загалом проведено 2 082 102 щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні вже зробили понад два мільйони щеплень від коронавірусу.