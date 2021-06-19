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19 червня 2021, 11:46 29

У Харкові знову зросла кількість госпіталізованих через отруєння в ресторанах

19 червня 2021, 11:46 29
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Рixabay
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У Харкові знову зросла кількість госпіталізованих унаслідок харчового отруєння після відвідування мережі ресторанів

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, наразі вже 67 осіб постраждало, серед них - 14 дітей, пише RegioNews.

Зараз проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

"Станом на 7 годину 19 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів госпіталізовано 67 осіб (з них 14 дітей), які попередньо вживали їжу з мережі ресторанів", - йдеться в повідомленні.

Дещо пізніше у мерії міста повідомили, що кількість постраждалих зросло до 78.

"Зокрема, шість хворих були доставлені цієї ночі у міську лікарню №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, днями у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу

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