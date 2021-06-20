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20 июня 2021, 12:24 737

В Одесской области двое малышей выпали из второго и девятого этажей

20 июня 2021, 12:24 737
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Фото: из открытых источников
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В Одесской области двое маленьких детей выпали из окон своих квартир, они находятся в больнице в тяжелом состоянии

Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews.

События произошли в разных населенных пунктах Одесского района. Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон своих квартир, сейчас малыши находятся в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По информации полиции, мальчик выпал из окна второго этажа, когда мать возилась на кухне. Ребенок играл в комнате, залез на подоконник и оперся на москитную сетку.

Девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки. По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. Ребенок выжил, поскольку при падении зацепился за деревья.

Полицейские выясняют обстоятельства событий и решают вопрос об их квалификации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.

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