МОЗ потенційно готується до вакцинації підлітків
Наразі в Україні пріоретизованим для вакцнації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Серед вікової структури захворілих на COVID-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків, - сказав Ляшко.
Водночас міністр зауважив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.
Як повідомлялося, в Україні цього тижня відкриють більше 60 центрів COVID-вакцинації.