МОЗ потенційно готується до вакцинації підлітків

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Наразі в Україні пріоретизованим для вакцнації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я потенційно готується до вакцинації підлітків

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Серед вікової структури захворілих на COVID-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків, - сказав Ляшко.

Водночас міністр зауважив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять в інструкціях дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.

Як повідомлялося, в Україні цього тижня відкриють більше 60 центрів COVID-вакцинації.

Також стало відомо, що депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком - їх вакцинують препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech 15-18 червня за попередньо наданими списками.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням, в Україні кількість противників COVID-вакцинації знизилась до 43%. Кількість українців, які не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, наприкінці травня 2021 року становило 43%, у березні таких було 51,5%.