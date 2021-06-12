У Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик

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У Краматорську 2-річний хлопчик травмувався в результаті падіння з вікна четвертого поверху, яке було відчинене настіж. Поліція проводить досудове розслідування

Як передає RegioNews, про це повідомили у Краматорському районному управлінні поліції.

Правоохоронці встановили, що в той час, коли дитина випала з вікна, вдома перебував 4-річний братик, а їх батько спав у стані алкогольного сп’яніння.

Місцеперебування матері дітей поліцейські встановлюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження з приміткою "Нещасний випадок".

Крім того, під час перевірки правоохоронці звернули увагу, що старша дитина має тілесні ушкодження. Хлопчик розповів, що його побив батько.

Відносно чоловіка за фактом домашнього насильства розпочато досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що з вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську з четвертого поверху випала 13-річна дівчина.