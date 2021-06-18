УЗ призначає додатковий "Інтерсіті" Київ-Одеса
В Україні з'явиться новий поїзд до Одеси. "Інтерсіті" прямуватиме за маршрутом із Києва
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Поїзд №761/762 почне курсувати з 26 червня, роблячи в дорозі зупинки в Вінниці та Жмеринці.
Під кінець робочого тижня маємо для вас гарні новини. Укрзалізниця з 26 червня призначає денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса із зупинками у Вінниці, Жмеринці й не тільки, - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що квитків в продажу на цей поїзд поки нема. Натомість наразі між містами курсує лише один "Інтерсіті" №763/764. Час в дорозі цього поїзда 7 годин та 7 хвилин.
Як повідомлялося 11 червня, "Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги зі столиці і 6 пар рейсів експреса до Борисполя.