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18 червня 2021, 18:44 344

УЗ призначає додатковий "Інтерсіті" Київ-Одеса

18 червня 2021, 18:44 344
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Фото з відкритих джерел
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В Україні з'явиться новий поїзд до Одеси. "Інтерсіті" прямуватиме за маршрутом із Києва

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Поїзд №761/762 почне курсувати з 26 червня, роблячи в дорозі зупинки в Вінниці та Жмеринці.

Під кінець робочого тижня маємо для вас гарні новини. Укрзалізниця з 26 червня призначає денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса із зупинками у Вінниці, Жмеринці й не тільки, - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що квитків в продажу на цей поїзд поки нема. Натомість наразі між містами курсує лише один "Інтерсіті" №763/764. Час в дорозі цього поїзда 7 годин та 7 хвилин.

Як повідомлялося 11 червня, "Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги зі столиці і 6 пар рейсів експреса до Борисполя.

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