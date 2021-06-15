Погода в Україні: на морські курорти можна їхати без побоювань

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У четвер, 17 червня, циклон ще налякає відпочиваючих грозою та дощами, але у вихідні на морських курортах України буде дуже літня погода з денною температурою до +28° С, вода на морі прогріється до +22 градусів

Про це повідомляє Sinoptik.ua, передає RegioNews.

Зараз уже можна без побоювань їхати на море, там зустріне сонячна погода та тепла вода.

За прогнозом, у четвер, 17 червня, циклон ще налякає відпочиваючих грозою та дощами. Смуга злив та гроз проходитиме біля узбережжя Чорного та Азовського морів. Проте вже з п'ятниці розпочнеться пляжний сезон, - йдеться в повідомленні.

Сонячна активність з 16 по 20 червня спокійна, 16-17 червня очікуються слабкі геомагнітні бурі.

Чорноморські курорти

До п'ятниці денна температура на курортах Чорного моря буде стриманою, до +24° С. Така температура повітря вважається комфортною для людини. Найбільш інтенсивні дощі з грозами стануться у четвер. А у вихідні очікується пляжна погода: багато сонця, до +29° С, море тепле.

В Одесі у четвер,17 червня, велика ймовірність потужної грози зі зливами. Згодом природа дасть відпочити місту від негоди, у вихідні буде малохмарна погода без опадів з денною температурою повітря +25...+26° С. Температура моря біля Одеси до +20° С.

У Скадовську середня температура повітря на цьому тижні +23...+24° С, у четвер пройдуть дощі з грозами. Вихідні порадують відпочивальників ясним небом, спекотним днем, до +26° С. Температура Чорного моря біля Одеси +20° С градусів.

Курорти Азовського моря

Денна температура до вихідних на Азовському узбережжі від +21° С до +25° С. Від опадів узбережжя найбільше постраждає у четвер, очікуються зливові дощі. У п'ятницю, 18 червня, погода вже не буде псувати настрій відпочиваючих, дощі припиняться, повітря прогріється до +27° С. Тільки у Кирилівці вдень ​​температура не буде вище +23° С, але опади теж припиняться.

У Бердянську 17-18 червня дощі, зниження температури до +22° С. У вихідні буде досить сильний східний вітер, до 9 м/с, але знову стане жарко, до +26° С.

Щасливцеве на Арабатській стрілці у четвер очікує дощова та похмура погода. Та до кінця тижня тут буде стабільно-приємна денна температура +24° С, вночі теж дуже тепло - до +20° С. Періодично повітря буде освіжати досить сильний східний вітер, до 9 м/с. Море прогріється до +22...+23° С.

Карпатські курорти

На курортах Карпат (крім високогір’я) весь тиждень буде спекотно та без опадів.

У високогір'ї Карпат, на кліматичних курортах Микуличин, Буковель на поточному тижні денна температура повітря +17...+19° С, у неділю трішечки вище, до +21° С. Весь тиждень стоятиме хмарна погода з невеликим вітром.

У Закарпатті на курортах Шаян, Велятино, Берегово вдень ​​справжня спека +27...+29° С, без опадів, на небі зрідка з'являтимуться хмари.

Тим, хто вирішить відвідати бальнеологічний курорт Трускавець цього тижня, з погодою пощастить: буде дуже тепло, вдень до +26° С, вночі до +16° С. Дощів та гроз не очікується до кінця тижня.

Як повідомлялося, учора через раптовий сильний вітер у Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе. Дерево впало на літню терасу кафе в центрі Полтави через кілька секунд після того, як звідти пішли відвідувачі.

А сьогодні рятувальники попереджають про підйом води у річках Прут і Дністер. Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про зміну гідрологічної ситуації та її розвиток на водоймах країни.