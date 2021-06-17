У Бердянську та Кирилівці затопило пляжі

Фото: Бердянськ 24

У четвер, 17 червня, на півдні України внаслідок дощів затопило пляжі у туристичних Кирилівці та Бердянську

Про це пише RegioNews з посиланням на ria-m.tv.

Так, у Кирилівці рано вранці сталася гроза з сильним дощем, а потім почав посилюватися вітер,

За даними видання, пориви вітру досягають 28 м/с, тому в акваторії Азовського моря розігрався шторм. Він жене хвилю до берега, море поступово поглинає пляжі та вже заливає бази відпочинку, розташовані на першій лінії біля моря.

За словами очевидців, води вже по щиколотку і вона продовжує прибувати.

Нагадаємо, днями у Мелітополі через зливи підтопило будинки.