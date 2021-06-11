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11 червня 2021, 16:30 209

"Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги зі столиці і 6 пар рейсів експреса до Борисполя

11 червня 2021, 16:30 209
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Фото з відкритих джерел
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В АТ "Укрзалізниця" заявили про призначення трьох додаткових потягів зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова, Кам’янця-Подільського та Ковеля вже з 17 червня

Про це повідомила пресслужба УЗ, передає RegioNews.

За інформацією перевізника, додатковий нічний потяг № 243/244 Київ - Рахів - Київ курсуватиме через день з Києва з 17 червня по непарних числах, а з Рахова з 18 червня по парних.

Також з 17 червня починає курсування потяг № 139/140 Київ - Кам’янець-Подільський - Київ. Він курсуватиме по непарних числах з Києва, зворотно з Кам’янця-Подільського - з 18 червня по парних числах.

Крім того, перевізник призначив додатковий потяг № 202/201 Ковель - Київ, який відправиться з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37, а у зворотному напрямку відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.

Також сьогодні, 11 червня "Укрзалізниця" ввела додаткові рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Відтепер за добу буде здійснюватись не 16 пар рейсів в обох напрямках, а 22.

Зважаючи на попит потяга, з 11 червня "Укрзалізниця" вводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22, - повідомляють в УЗ.

Додаються такі рейси:

за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-Аеропорт:

№ 804 — відправка о 01.00, прибуття о 01.40;

№ 808 — відправка о 03.00, прибуття о 03.40;

№ 810 — відправка о 04.52, прибуття о 05.32;

№ 812 — відправка о 05.43, прибуття о 06.23;

№ 838 — відправка о 15.45, прибуття о 16.25;

№ 852 — відправка о 20.42, прибуття о 21.22;

за маршрутом Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський:

№ 801 — відправка о 00.58, прибуття о 01.41;

№ 805 — відправка о 02.48, прибуття о 03.33;

№ 809 — відправка о 05.37, прибуття о 06.20;

№ 811 — відправка о 06.43, прибуття о 07.30;

№ 837 — відправка о 16.38, прибуття о 17.19;

№ 851 — відправка о 21.28, прибуття о 22.10;

№ 857 — відправка о 23.56, прибуття о 00.38.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда Черкаси–Львів - з 1 липня.

Також Укрзалізниця визначила найпопулярніші поїзди та напрямки в Україні.

Укрзализныця поїзд рейси додаткові Київ

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