УЗ назначает дополнительный "Интерсити" Киев-Одесса

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В Украине появится новый поезд в Одессу. "Интерсити" будет следовать по маршруту из Киева

Об этом сообщается в Telegram-канале " Укрзализныци", передает RegioNews.

Поезд №761/762 начнет курсировать с 26 июня, делая в пути остановки в Виннице и Жмеринке.

Под конец рабочей недели есть для вас хорошие новости. Укрзализныця с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса с остановками в Виннице, Жмеринке и не только, - говорится в сообщении.

Отметим, что билетов в продаже на этот поезд пока нет. Зато сейчас между городами курсирует только один "Интерсити" №763/764. Время в пути этого поезда 7 часов и 7 минут.

Как сообщалось 11 июня, "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из столицы и 6 пар рейсов экспресса в Борисполь.