13:57  18 июня
Зеленский подписал указ о повышении "минималки" медикам
18:53  18 июня
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса
17:55  18 июня
Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Золотого, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
18 июня 2021, 18:44 133

УЗ назначает дополнительный "Интерсити" Киев-Одесса

18 июня 2021, 18:44 133
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине появится новый поезд в Одессу. "Интерсити" будет следовать по маршруту из Киева

Об этом сообщается в Telegram-канале " Укрзализныци", передает RegioNews.

Поезд №761/762 начнет курсировать с 26 июня, делая в пути остановки в Виннице и Жмеринке.

Под конец рабочей недели есть для вас хорошие новости. Укрзализныця с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса с остановками в Виннице, Жмеринке и не только, - говорится в сообщении.

Отметим, что билетов в продаже на этот поезд пока нет. Зато сейчас между городами курсирует только один "Интерсити" №763/764. Время в пути этого поезда 7 часов и 7 минут.

Как сообщалось 11 июня, "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из столицы и 6 пар рейсов экспресса в Борисполь.

Одесса Укрзализныця поезд море курорты Столица

В Одесской области возле Черноморска над морем образовался смерч
17 июня 2021, 20:59
В Бердянске и Кирилловке затопило пляжи
17 июня 2021, 14:49
Погода в Украине: на морские курорты можно ехать без опасений
15 июня 2021, 19:16
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram