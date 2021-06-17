На Одещині біля Чорноморська над морем утворився смерч

Фото: із відкритих джерел

В Одеській області поблизу узбережжя Чорноморська помітили смерч, який утворився посеред Чорного моря

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, передає RegioNews.

На відео, яке записали очевидці, видно, що велетенський смерч утворився прямо у Чорному морі.

Поруч зі смерчем проходить вантажне судно. На завтра в Одеській області оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під Маріуполем затопило ціле село через прорив дамби після зливи.