У транспорті Вінниці не будуть безкоштовно возити дітей: відповідь міськради

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Виконавчий комітет Вінницької міської ради відповів на петицію про безоплатний проїзд дітей до 14 років у громадському транспорті

Про це повідомляє Depo.Вінниця, передає RegioNews.

У петиції мешканці міста просили надати можливість дітям до 14 років їздити у міському транспорті безкоштовно, так як вони не можуть працювати і не мають власних грошей для оплати проїзду.

Як заявили у виконкомі Вінницької міської ради, зараз чинні пільги на проїзд окремих категорій громадян у трамваях, тролейбусах і автобусах надаються в повному обсязі.

Вони компенсуються комунальному підприємству "Вінницька транспортна компанія" з бюджету Вінницької міської територіальної громади без субвенції з державного бюджету України.

У міській раді стверджують, що додаткових пільг, тобто безоплатного проїзду для дітей до 14 років, на даний час не планується.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутних таксі підвищиться до 10 грн.