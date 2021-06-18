На трассе Киев-Чоп из-за опрокидывания фуры образовалась километровая пробка

Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП, в результате которого перевернулась цистерна и перегородила движение автомобилей

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что событие произошло еще утром в селе Кизлив Золочевского района. Легковые автомобили Infiniti и ВАЗ 2108 столкнулись с автоцистерной Mercedes Benz Actors, которая перевозила 20 тонн битума.

В результате аварии образовалась пробка в несколько километров в обе стороны.

В результате ДТП грузовик перевернулся. Его водитель, а также водитель "восьмерки" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Диагнозы пострадавших уточняются. Водитель и трое пассажиров Infiniti телесных повреждений не получили", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке пьяная водитель троллейбуса въехала в забор и уехала с места ДТП в депо. Теперь ей грозит штраф в размере 17 тыс грн.



Также сообщалось, что в Запорожье за год на 30-летнего водителя составили 109 административных протоколов за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения.