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17 червня 2021, 14:57 683

Їздив без прав та під алкоголем: у Запоріжжі на водія за рік склали 109 протоколів

17 червня 2021, 14:57 683
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Фото: Нацполіція
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Патрульна поліція Запоріжжя склала упродовж одного року на 30-річного водія 109 адміністративних протоколів за водіння без прав та в стані алкогольного сп’яніння

Про це у Facebook повідомляє патрульна поліція Запорізької області, передає RegioNews.

З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-ти річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КупАП", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції нагадали, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність.

Якщо водій вперше упродовж року сідає за кермо в нетверезому стані, на нього чекає штраф у розмірі 17 тисяч грн та позбавлення права керування на один рік. За повторне порушення протягом року штраф 34 тисячі грн та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки.

За третє порушення протягом року передбачений штраф 51 тисяча грн і позбавлення права керування автомобілем на 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними.

Запоріжжя права алкоголь водії Нацполіція штраф

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