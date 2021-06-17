У Луцьку п'яна водійка тролейбуса протаранила два паркани
У Луцьку п'яна водійка тролейбуса розбила два паркани та поїхала в депо
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Жінка висадила пасажирів на кінцевій зупинці, а тролейбус направила в огорожу. На розбитому транспорті вона поїхала з місця ДТП.
Свідки викликали поліцію. Пізніше і жінка повернулася на місце події. З'ясувалося, що вона була п'яна - вміст алкоголю в крові в п'ять разів перевищував норму.
Вона каже, що поїхала через страх. Тепер їй загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині п’яний чоловік на викраденій автівці потрапив у ДТП.
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