У Дніпрі послабили карантинні обмеження: що дозволяється
У Дніпрі скасовані деякі карантинні обмеження, оскільки в області діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки
Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
На території міста дозволили цілодобово працювати закладам громадського харчування, нічним клубам тощо.
Також дозволяється проведення масових заходів, кіносеансів та інших заходів без обмежень на кількість відвідувачів.
Нагадаємо, раніше в Україні послабили карантин для проведення масових заходів.
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