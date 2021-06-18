13:57  18 червня
Зеленський підписав указ про підвищення "мінімалки" медикам
18:53  18 червня
РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса
17:55  18 червня
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Золотого, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
18 червня 2021, 17:16 87

У Дніпрі послабили карантинні обмеження: що дозволяється

18 червня 2021, 17:16 87
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі скасовані деякі карантинні обмеження, оскільки в області діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

На території міста дозволили цілодобово працювати закладам громадського харчування, нічним клубам тощо.

Також дозволяється проведення масових заходів, кіносеансів та інших заходів без обмежень на кількість відвідувачів.

Нагадаємо, раніше в Україні послабили карантин для проведення масових заходів.

Дніпро карантин горсовет коронавірус комісія

Роботу Центру вакцинації у Києві можуть продовжити на весь тиждень
18 червня 2021, 13:43
У транспорті Вінниці не будуть безкоштовно возити дітей: відповідь міськради
18 червня 2021, 12:53
Мер Запоріжжя скликав депутатів на сесію: коли відбудеться і що розглянуть
18 червня 2021, 12:37
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Замість "народних республік" – фейкові "ради". Як план щодо розриву України на шматки перейшов до запасного варіанту
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram