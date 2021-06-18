Роботу Центру вакцинації у Києві можуть продовжити на весь тиждень

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Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, Центр приймав відвідувачів вчора, 17 червня, він працює сьогодні і в суботу працюватиме до 14:00.

Це повязано по-перше з тим, що минулими вихідними кількість охочих щеплюватися зменшувалася після обіду. По-друге, треба дати перепочити нашим медикам. І по-третє, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме у будні, аби з'ясувати доцільність його роботи протягом всього тижня", - сказав Кличко.

Нагадаємо, у Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію.