Роботу Центру вакцинації у Києві можуть продовжити на весь тиждень
Київська міська державна адміністрація розглядає можливість організації роботи Центру масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру у будні дні
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, Центр приймав відвідувачів вчора, 17 червня, він працює сьогодні і в суботу працюватиме до 14:00.
Це повязано по-перше з тим, що минулими вихідними кількість охочих щеплюватися зменшувалася після обіду. По-друге, треба дати перепочити нашим медикам. І по-третє, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме у будні, аби з'ясувати доцільність його роботи протягом всього тижня", - сказав Кличко.
Нагадаємо, у Києві біля МВЦ утворилася величезна черга на вакцинацію.
Роботу Центру вакцинації у Києві можуть продовжити на весь тижденьВсі новини »
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