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18 июня 2021, 17:16 70

В Днепре ослабили карантинные ограничения: что разрешается

18 июня 2021, 17:16 70
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Фото: из открытых источников
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В Днепре отменены некоторые карантинные ограничения, поскольку в области действует "зеленый" уровень эпидемической опасности

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

На территории города разрешили круглосуточно работать заведениям общественного питания, ночным клубам и тому подобное.

Также разрешается проведение массовых собраний, киносеансов и других мероприятий без ограничения на количество посетителей.

Напомним, ранее в Украине ослабили карантин для проведения массовых мероприятий.

Днепр карантин горсовет коронавирус комиссия

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