В Днепре ослабили карантинные ограничения: что разрешается
В Днепре отменены некоторые карантинные ограничения, поскольку в области действует "зеленый" уровень эпидемической опасности
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.
На территории города разрешили круглосуточно работать заведениям общественного питания, ночным клубам и тому подобное.
Также разрешается проведение массовых собраний, киносеансов и других мероприятий без ограничения на количество посетителей.
Напомним, ранее в Украине ослабили карантин для проведения массовых мероприятий.
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