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16 червня 2021, 15:56 9

В Україні послабили карантин для проведення масових заходів

16 червня 2021, 15:56 9
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Фото з відкритих джерел
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З 16 червня вся територія України перебуває в оновленій "зеленій зоні", тому Кабінет міністрів вирішив послабити карантинні обмеження для проведення масових заходів

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook, пише RegioNews.

Відповідно до рішення, проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми.

Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації, маски не потрібні.

Нагадаємо, на засіданні уряду 16 червня Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до кінця літа.

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